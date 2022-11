Stiri pe aceeasi tema

- Preturile alimentelor cresc de la o luna la alta si nici produsele traditionale nu fac exceptie. Branza de oaie si de vaca este cu pana la 30-40% mai scumpa fata de anul trecut. Si pretul carnii de oaie a fost majorat intre 20 si 30%, iar acest lucru se vede in vanzari, se plang producatorii, scrie…

- Numarul comercianților și producatorilor care iși prezinta produsele ca fiind tradiționale este in creștere, iar inșelaciunile sunt tot mai multe, spun autoritațile salajene responsabile cu protecția consumatorilor. Mulți producatori și comercianți incearca s-și atraga clienții spunand ca produsele…

- PSD este singurul partid politic care a luat masuri concrete de sprijin pentru producatorii locali. Guvernarea de dreapta a fost, in schimb, doar o piatra de moara pentru aceștia. Piețele publice in care producatorii autohtoni iși valorificau marfa au fost inchise de catre partidele de dreapta, iar…

- Dupa Carrefour, Metro a devenit și el clientul Casei de Comert Agroalimentar Unirea, care a anunțat ca a livrat 13 tone de varza retailerului german. „Vineri, 28 octombrie 2022, Casa de Comert Unirea a realizat o alta livrare de legume de la legumicultorii romani catre magazinele METRO Cash & Carry.…

- Un proiect de suflet, la care am muncit cu drag, ajuta din nou producatorii locali! Casa de Comerț Unirea redevine operaționala! Ma bucur nespus de mult pentru cei pe care ii reprezint, in calitate de președinte al Federației Producatorilor de Produse Tradiționale din Romania și membru in comisia de…

- SC Piețe Parcari SRL Carei, avand ca acționari Consiliul Local Carei și Fundația Centrul de Promovare a turismului cultural, a organizat azi, 8 octombrie 2022, de la ora 9,00, targul de produse agroalimentare, in colaborare cu Primaria Carei. Oferta a fost variata, pentru toate gusturile și buzunarele.…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a deschis, duminica, cea de-a XVI-a editie a Targului „Toamna Buzoiana”, ocazie cu care a cumparat produse de la aproape toti comerciantii prezenti in prima zi a targului de produse agricole. Daea a ajuns in cursul diminetii la Buzau si a mers direct la Banca de Resurse…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a doi barbati acuzati de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Potrivit anchetatorilor, cei doi au produs un program malițios, capabil sa cripteze viruși informatici, care a fost folosit in peste 2.000 de atacuri informatice. Potrivit…