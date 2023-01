Lucian Romascanu, Ministru Culturii, spune ca a vazut controversata comedie Teambuilding, despre care afirma ca este, probabil, o comedie de succesul lui ”Nea Marin miliardar” al generatiei de astazi. Ministru Culturii susține ca avem foarte multe filme de arta, suntem multiplu premiati la marile festivaluri internationale, dar ”sunt o nisa”, an timp ce un film cu succes la public ”se face dupa alta reteta, cu un alt tip de mesaj care, iata, si-a gasit un exponent in Teambuilding”. „Nici in America nu se prea fac filme de arta” Vorbind despre filmele romanesti comerciale, El spune ca respecta…