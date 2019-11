Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca urmeaza sa fie publicata pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) documentatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Nordului, ofertele urmand sa poata fi depuse pana in ianuarie 2020. "Am fost informat de catre domnul director Scarlat (Sorin Scarlat, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - n.r.) in cursul zilei de ieri ca a semnat raportul de publicare pentru Autostrada Nordului Petea - Suceava. A fost un proiect care a fost trimis catre ANAP (Agentia Nationala pentru…