Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), Cseke Attila, a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca programul de constructie a creselor va demara in aceasta vara, iar in luna august ar putea fi aprobate primele finantari.



Ministrul a punctat ca au fost realizate studiile de fezabilitate si se asteapta solicitarile de finantare de la unitatile administrativ teritoriale.



"Am indrumat autoritatea locala sa depuna spre finantare solicitare de constructie de crese, avem un program national de constructie de crese care va demara chiar in vara acestui an.…