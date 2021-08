Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. La randul sau, premierul Florin Cițu spune ca…

- Managerii anticipeaza o crestere semnificativa a activitatii economice, precum si majorari ale preturilor, conform unei anchete de conjunctura realizata de Institutul National de Statistica (INS) pentru perioada iunie-august 2021.

