Ministrul-controversă. De ziua Ungariei, Eduard Novak va petrece alături de maghiari Deși 15 martie nu este zi oficiala in Romania, ministrul roman al Sporturilor va sarbatori Ziua Ungariei alaturi de maghiarii lui. Ministrul Sportului, Carol Eduard Novak, va participa marti seara si miercuri la evenimentele organizate de filiala UDMR Bihor cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni, marcata pe 15 martie, a declarat marti, pentru Agerpres, deputatul Szabo Odon. „Ministrul Novak va participa in aceasta seara, de la ora 19, la Teatrul de stat, la festivitatea prin care premiem, in fiecare an, tinerii care s-au implicat in viata sociala si au facut ceva deosebit pentru comunitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

