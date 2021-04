Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 14 aprilie 2021, alaturi de ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor afacerilor externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format videoconferinta.Reuniunea…

- Medicamenul Polidin, folosit in trecut ca un fel de vaccin impotriva infecțiilor bacteriene, se afla in faza studiului de laborator și, pe viitor, va putea fi din nou utilizat in Romania, spune Florin Oancea (foto), directorul Institutului Cantacuzino. „Noul imuno-modulator Polidin se afla in faza de…

- Romania sprijina elaborarea unui nou Concept strategic al NATO pentru a reflecta mai bine realitatile de securitate actuale, a transmis, marti, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Aliantei, care se desfasoara la Bruxelles. Programul…

- In cadrul discutiilor purtate in prima zi a reuniunii, ministrul Nicolae Ionel Ciuca a exprimat sprijinul Romaniei pentru continuarea procesului "NATO 2030" si a evidentiat angajamentul tarii noastre privind asigurarea cheltuielilor pentru aparare. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune, noteaza dpa, citata de Agerpres. ''A…

- Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble. Cei doi oficiali au avut o discuție ampla cu privire la provocarile curente și viitoare ale mediului de securitate și la modalitațile optime de adaptare la realitatile…

- Centrul Euroatlantic pentru Rezilienta Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. România a ajuns deja la etapa în care merge spre crearea Centrului Euroatlantic pentru Rezilienta - a declarat aseara, într-o emisiune televizata, ministrul de externe, Bogdan Aurescu. El a subliniat…

- Reuniunea ministrilor Afacerilor externe din statele membre ale UE are ca tema principala strategia de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice, evolutiile recente din relatia cu Turcia, zona Golfului,