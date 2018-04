Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat sambata, la Mamaia, ca pe litoral in aceasta perioada sunt mobilizati aproximativ 700 de oameni din fortele de ordine, ea aratand ca este important ca oamenii sa se simta in siguranta in aceste zile de minivacanta, dar si in perioada estivala si sa-i vada pe angajatii ministerului la datorie, acolo unde nevoie de ei. Insotita de secretarii de stat Raed Arafat si Nucu Marin, ministrul Carmen Dan a trecut in revistaelementele din dispozitivul ce va asigura ordinea publica si siguranta cetatenilor in perioada vacantei de 1 Mai si a sezonului estival.…