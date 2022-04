Stiri pe aceeasi tema

- Situatia economica a Romaniei s-a deteriorat, iar agentiile de rating au atras atentia asupra riscurilor fiscal-bugetare, masurile luate venind "prea tarziu, prea putin, prea timid", a afirmat miercuri senatorul USR Anca Dragu, in plenul Senatului, la Ora Guvernului, la care participa si ministrul…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in plenul Senatului, unde a fost invitat la Ora Guvernului, ca elementele de proiectie pe primele doua luni arata semne de inversare a trendului inregistrat in trimestrul 4, respectiv o usoara revenire, si ca se inregistreaza o crestere…

- ”O sa avem in curand, la jumatatea lunii mai, si datele semnal cu privire la PIB trimestrul 1, iar elementele de proiectie pe primele doua luni arata semne de inversare a trendului inregistrat in trimestrul 4, respectiv o usoara revenire”, a spus ministrul Finantelor. Adrian Caciu a aratat ca cresterea…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, invitat la "Ora Guvernului" Foto Arhiva/ Agerpres Ministrul Finantelor, Adrian Câciu, este invitat, miercuri, la dezbaterea "Ora Guvernului" din plenul Senatului. Dezbaterea, care va începe la ora 11,00, a fost solicitata…

- Una dintre modificarile esentiale este majorarea plafonului maxim al investitiei la valoarea de 5 milioane de euro, in paralel cu introducerea unor sectoare eligibile care asigura orientarea resurselor financiare alocate schemei de ajutor de stat catre domenii de activitate ce genereaza un efect multiplicator…

- Ministrul Finantelor Publice a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern s-a aprobat o Ordonanta de guvern pentru finantarea puternica a economiei romanesti, care prevede finantarea cu 7,5 miliarde de lei a intreprinderilor mici si mijlocii din constructii, agricultura, zona de productie si zona…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 45.600 in cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, in scadere cu 1.600 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate joi de Institutul National de Statistica (INS). Rata locurilor de munca vacante a fost 0,92%, in scadere cu 0,03 puncte procentuale…

- Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat, joi, ca a semnat proiectul Ordonantei de Urgenta care aloca cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri in vremuri de criza. ”Alocam in total peste 17 miliarde de lei pentru antreprenorii si companiile romanesti! Am proiectat scheme majore…