Ministrul CÂCIU a anunțat măsurile anti-inflație Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, spera ca la inceputul lunii martie Guvernul sa aiba pus la punct „un mix de masuri” care sa vizeze reducerea inflației, astfel incat procentul acesteia sa nu ajunga la doua cifre, așa cum prognozeaza BNR. Banca Naționala a prezentat vineri noul raport asupra inflației, in care prognozeaza o creștere a indicatorului la 11,2% in cel de-al doilea trimestru al anului și de 10.2% in trimestrul 3, conform Raportului asupra inflației facut public vineri. La finele anului inflația este estimata la 9,6%. Ministrul spune ca instituția a lucrat in baza datelor de care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

