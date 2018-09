Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat ca propunerea guvernului de la Londra asupra frontierei post-Brexit dintre provincia Irlanda de Nord a Marii Britanii si Republica Irlanda, tara membra a...

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou joi Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind...

- Mai multi membri ai Partidului Conservator britanic au prezentat miercuri propuneri care, in opinia lor, vor permite desfasurarea schimburilor comerciale peste frontiera dintre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, pastrand in acelasi timp integritatea pietei unice a Uniunii Europene, transmite…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat joi ca este increzator in faptul ca se are in vedere incheierea unui acord bun cu UE, apreciind ca a fost corect sa se stabileasca o abordare "masurata si proportionata'' care sa aiba in vedere riscurile in cazul in care cele doua…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat ca "intransigenta" din partea Uniunii Europene impinge Marea Britanie catre un Brexit fara un acord oficial cu Bruxellesul, intr-un interviu publicat sambata de Sunday Times, relateaza Reuters. Cu mai putin de opt luni pana la parasirea UE de catre…

- David Davis (foto), ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat pe fondul dezacordului sau fata de pozitia Guvernului Theresa May in legatura cu procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News, citat de Mediafax.Ministrul demisionar a afirmat in scrisoarea…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…