Stiri pe aceeasi tema

- Iașul va beneficia de trei proiecte medicale importante a declarat, astazi, dupa vizita efectuata la Societatea Antibiotice SA, ministrul fondurilor europene Marcel Boloș. Mai exact, investițiile in acest domeniu vor fi de aproximativ 850 de milioane de euro. Marcel Boloș: Discutam de Spitalul Regional…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a declarat, miercuri, ca judetul Iasi se afla in topul investitiilor medicale, acesta precizand ca se vor cheltui peste 850 milioane de euro in infrastructura sanitara din judet, potrivit Agerpres. "Facand referire la activitatea de Redresare si…

- • Oana Bulai, candidata PSD Neamț la Camera Deputaților, se declara extrem de revoltata de suma infima alocata domeniilor educație și sanatate, conform Planul Național de Redresare și Reziliența facut de liberali • „Avem nevoie de spitale noi, de investiții masive in școli, gradinițe și creșe, insa…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

- Judetul Brasov este fruntas in ceea ce inseamna accesarea de fonduri europene pentru aparatura medicala in aceasta perioada a pandemiei, a declarat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, care a mentionat, totodata, ca proiectul trenului metropolitan brasovean, in valoare de 250 de milioane…

- Guvernul va prezenta in perioada urmatoare un program national de reabilitare a sistemelor de termoficare, in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta, a anuntat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a semnat, marti, in prezenta premierului, alaturi de primarul general al Capitalei,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, anunta ca, in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene, 675 de milioane de euro vor fi alocati pentru programe de prevenire a 11 tipuri de afectiuni, iar patru milioane de pacienti din Romania vor beneficia de servicii medicale decontate din fonduri…