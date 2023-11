Stiri pe aceeasi tema

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 6,7% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului 2022, totalizand 36,529 miliarde kWh, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, dupa ce Gorjul a fost lovit din nou in seara de vineri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a oferit informații despre seismul care a zguduit din nou țara noastra sambata, dar, de data aceasta, nu a mai fost inregistrat in Oltenia.…

- Obezitatea infantila constituie una dintre cele mai grave probleme de sanatate din secolul XXI, atrage Ministerul Sanatatii, care a demarat o campanie care promoveaza alimentatia sanatoasa a copiilor. Un copil ar trebui sa manance zilnic 5 portii de fructe si legume, de marimea pumnului sau. De asemenea,…

- Statisticile arata ca Romania este țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeana. Astfel, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica, 687 de fete cu varste sub 15 ani au devenit mame in anul 2022

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ora 16.06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Seismul vine dupa cel de dimineața, cu magnitudinea 4,3. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat joi ca de la inceputul perioadei de supraveghere, respectiv luna iunie, la nivelul țarii au fost inregistrate 82 de cazuri de infectie cu West Nile. 75 au fost confirmate, alte 7 fiind considerate probabile. Pana in prezent, 10 pacienti au murit.

- Institutul Național de Sanatate publica anunța ca de la inceputul supravegherii virusului, pe 6 iunie, pana pe data de 7 septembrie au fost confirmate 38 de cazuri de infectare cu West Nile.In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile de infectie cu virus West Nile au avut urmatoarea distributie:…

- Incasarile din turismul international sunt prevazute sa urce constant in urmatorii 12 ani, de la 1,59 miliarde de lei in 2025 la 2,99 miliarde euro in 2035, in conditiile in care romanii cheltuiesc mai mult ca turisti in strainatate decat cheltuiesc turistii straini in Romania, potrivit Strategiei nationale…