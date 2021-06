Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bogdan Aurescu va participa, luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (CAE), care se va desfasura la Luxemburg. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul reuniunii, ministrii de externe europeni vor aborda cele mai recente evolutii in relatia UE…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile de la Minsk a unui avion de pasageri, soldata cu arestarea opozantului Roman Protasevici. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta,…

- Președinția ucraineana a ordonat luni încetarea legaturilor aeriene directe cu Belarus și survolarea teritoriului acestei țari din sau catre Ucraina, a doua zi dupa interceptarea de catre Belarus a unui avion de linie și arestarea jurnalistului Roman Protasevici. Într-o masura similara,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat joi, la videoconferinta informala a ministrilor afacerilor externe din statele UE, ca procesul de extindere trebuie sa ramana o prioritate majora a Uniunii. Ministrul Bogdan Aurescu a gazduit si moderat joi, impreuna cu omologul…

- Miniștrii de Externe din statele membre ale G7, grupul celor mai dezvoltate state ale lumii, au discutat marti despre un posibil front comun impotriva unei Chine din ce in ce mai active pe scena internationala, in cadrul primei lor intalniri fizice dupa mai bine de doi ani, informeaza AFP, citat de…

- Rusia si compania farmaceutica turca Viscoran Ilac au incheiat un acord de cooperare in vederea producerii vaccinului Sputnik V in Turcia, a anuntat luni Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei acestui vaccin anti-COVID-19, informeaza Agerpres . Pana in prezent, Viscoran…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 14 aprilie 2021, alaturi de ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, la reuniunea extraordinara comuna a ministrilor afacerilor externe si ministrilor apararii din statele membre NATO, organizata in format videoconferinta.Reuniunea…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles. La punctul de pe agenda privind Aspectele Curente vor fi abordate pe scurt teme precum evolutiile in relatia UE cu Rusia si cu…