Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca membrii Corpului medical militar au dat dovada de ”altruism, devotament, de spirit de sacrificiu si profesionalism”, fie ca a fost vorba de razboaiele balcanice sau de cele doua Razboaie Mondiale, fie de pandemia de COVID-19. “Fie ca vorbim de perioada…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, este de parere ca rusii nu s-au oprit in Ucraina, ci doar si-au refacut stocurile si a precizat ca in teritoriile ocupate s-au distribuit pasapoarte noi rusesti, s-a lucrat la sistemul de pensii si la salarizare, lucru ingrijorator, mai ales ca Rusia se…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat ca in aceasta perioada sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, mai ales in zona de ambulatoriu, pana la toamna, pentru un val sase al pandemiei de COVID-19. Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lunii august, potrivit…

- Numarul de infectari cu virusul SARS-CoV-2 va creste pana la mijlocul lui august, conform aprecierilor realizate de Ministerul Sanatatii, a afirmat, marti, ministrul Alexandru Rafila, care a spus ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit, in special in zona de ambulatoriu, pana…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a dat asigurari ca sistemul medical romanesc este pregatit sa faca fața valului 6 de Covid. „Crește numarul cazurilor, dar riscurile sunt mici, am ajuns in etapa in care conviețuim cu virusul, iar Romania va traversa acest val fara sa instituie ...

- Deputatul PSD Argeș, Remus Mihalcea transmite ca sistemul medical din Romania e pregatit de un nou val Covid-19. „In ultima perioada se constata o creștere a numarului de cazuri Covid. Situația nu este (inca) ingrijoratoare, iar in acest moment nu este cazul sa fie instituite restricții. Citește și:…

- Guvernul a aprobat joi, printr-o ordonanta de urgenta, noi reglementari care contribuie la reducerea deficitului de personal medical in spitalele publice si la mentinerea in sistemul medical a rezidentilor implicati in gestionarea pandemiei de COVID-19, potrivit unui comunicat al Executivului. Astfel,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a cerut joi sprijin pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale militarilor, rezervistilor, veteranilor si familiilor lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…