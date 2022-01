Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, crede ca Rusia, in situatia pe care o desfasoara la granita cu Ucraina, urmareste sa stearga urmele infrangerii din Razboiul Rece si ca se incearca si reconstruirea memoriei glorioase a URSS. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, de la…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a afirmat, duminica, la Prima TV, ca Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, informeaza Agerpres.„Nu ar trebui sa fiti ingrijorat deloc si vreau sa…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca este imposibil ca Romania sa fie abandonata de aliații americani, in contextul situatiei din Ucraina, țara noastra fiind „una dintre cele mai importante tari din NATO”. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, de la Prima TV, ca Rusia nu a raspuns pana in acest moment invitatiei de a vedea scutul de la Deveselu si sustine ca se indoieste ca Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica, ca Rusia nu a raspuns pana in acest moment invitatiei de a vedea scutul de la Deveselu si sustine ca se indoieste ca Rusia va accepta reciprocitatea la aceste lucruri. Vasile Dincu a fost intrebat cum crede ca va reactiona Rusia la invitatia SUA…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania, a spus ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu exista riscul ca noi sa fim implicați in…