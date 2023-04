Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul privind construcția acestei baze militare moderne a fost facut de ministrul Apararii al Republicii Moldova, Anatolie Nosatii, citat de Ziarul de Garda, relateaza G4Media.ro.Potrivit sursei citate, bani pentru construcția bazei militare au fost alocați din bugetul de stat, iar cladirea ar putea…

- O baza militara moderna va fi construita in apropierea municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii Republicii Moldova, Anatolie Nosatii. Potrivit ministrului, unitatea militara va oferi angajaților Armatei Naționale condiții moderne de studii și antrenamente și va fi folosita pentru…

- Republica Moldova a avut sisteme antiaeriene, dar le-a vindut dupa ce au fost declarate invechite. Banii urmau sa fie cheltuiți pentru procurarea altor echipamente de acest gen, fapt care nu s-a intimplat. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Anatolie Nosatii in cadrul unei emisiuni de la…

- Republica Moldova nu se confrunta cu un "pericol militar iminent", ci cu un "razboi hibrid" dus de Moscova pentru a "rasturna puterea" pro-europeana de la Chisinau, a declarat ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, intr-un interviu acordat agentiei France

- Miniștrii desemnați se afla acum in sala de ședințe a Parlamentului și urmeaza sa solicite votul de incredere pentru Guvernul Recean. Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, lipsește, deoarece are simptome de COVID, scrie Realitatea.md . Anunțul a fost facut acum cateva minute de Dorin Recean. Menționam,…

- O tabara militara in apropierea municipiului Chișinau va fi construita in urmatorii ani. Aceasta prevede și o zona locativa pentru familiile militarilor in care s-ar putea afla aproximativ o mie de persoane, au declarat reprezentanții Ministerului Apararii. Unele unitați militare din cadrul Armatei…

- Republica Moldova nu este pregatita pentru aderarea la NATO, iar polemicile create in jurul acestui subiect sunt parte a razboiului hibrid, a declarat marti seara ministrul moldovean al apararii Anatolie Nosatii la un post de televiziune local, in care a tinut sa nuanteze totusi ca apartenenta la o…

- Ministrul Apararii susține ca pericole exista, dar spațiul aerian al Republicii Moldova ramine deschis. In cadrul emisiunii Rezoomat cu Ileana Pirgaru de la RLIVE TV, Anatolie Nosatii a declarat ca situația se monitorizeaza atent, iar in dependența de evoluție in caz de necesitate vor fi intreprinse…