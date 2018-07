Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, a transmis miercuri un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a SUA, in care afirma ca valorile promovate de Statele Unite ale Americii si de poporul american constituie "un reper pentru evolutia democratiei…

- Dancila, Dragnea și Tariceanu nu au onorat invitațiile.Au fost, in schimb, Kovesi și Coldea Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut vineri, 29 iunie a.c o alocuțiune cu prilejul recepției oferite de Ambasada Statelor Unite ale Americii cu ocazia celei de-a 242-a aniversari a Zilei Independenței.…

- Intalnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un , este, cu siguranța, un moment istoric. Iar cei doi realizeaza ca in aceste momente, toata lumea se uita la ce se intampla pe insula Sentosa din Singapore. In timpul apariției publice, liderul de la…

- "Cred ca sute de mii de oameni a caror voce se va face auzita in aceasta seara in București nu va fi in zadar. Vocea lor va fi bine auzita și cred ca toți cei care azi au o responsabilitate in Romania vor trebui sa țina cont ca ei reprezinta milioane și, probabil, alte milioane de oameni care sunt,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, saluta anuntul Departamentului de Aparare al Statelor Unite ale Americii, facut public joi, de atribuire a contractului de incepere a constructiei primei unitati "Patriot" pentru Romania. Potrivit unui comunicat al MApN, in cadrul acordului incheiat…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, saluta implinirea a 25 de ani de parteneriat cu Garda Nationala a armatei americane, aniversare ce va fi marcata in cadrul unei ceremonii ce va avea loc joi, 17 mai, la Washington, in Statele Unite ale Americii.Cooperarea dintre Armata Romaniei si Garda Nationala…

- Peste 4.000 de persoane au vizitat Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, sambata, 12 mai 2018, cu ocazia “Zilei Porților Deschise” („EU Open House”), prilej cu care misiunea a marcat și Centenarul Marii Uniri. Cu aceasta ocazie, in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului…

- Baba Vanga, cunoscuta sub numele de Nostradamus din Balcani, a facut, de-a lungul timpului, numeroase predicții despre Al Treilea Razboi Mondial. In contextul in care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța au atacat Siria, dupa atacul chimic de la Douma, unele voci vorbesc de…