- Ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, a acuzat sambata Marocul ca a instrumentat sute de minori pentru a incalca frontierele Spaniei dupa afluxul in enclava spaniola Ceuta a mii de migranti la inceputul saptamanii trecute, apreciind episodul ca "inacceptabil", noteaza AFP. "Un lucru…

- Aproximativ 1.000 de migranti minori se aflau in continuare luni in enclava spaniola Ceuta, de unde 7.500 de persoane au fost retrimise in Marocul vecin de la inceputul saptamanii trecute, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Acesti minori neinsotiti ratacesc pe strazi sau sunt…

- Peste 6.500 din cei aproximativ 8.000 de migranti care au intrat la inceputul saptamanii in enclava spaniola Ceuta din nordul Africii au fost trimisi inapoi in Maroc, a declarat vineri ministrul de interne al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, potrivit Reuters. Marlaska a afirmat la postul…

- Fluxul fara precedent al migranților veniți in ultimele zile in enclava Ceuta incordeaza relațiile dintre Spania și Maroc, dar risca sa provoace și o criza politica la Madrid. Joi, guvernul spaniol, prin vocea ministrului Apararii, Margarita Robles, a acuzat Marocul de „agresiune” și „șantaj”. Potrivit…

- Politia marocana a inchis miercuri punctul de trecere a frontierei de la Tarajal si a intrerupt astfel exodul care a permis in ultimele doua zile intrarea in enclava spaniola Ceuta a 8.000 de migranti fara documente, transmite EFE. Oficial, guvernul marocan pastreaza tacerea, asa cum a facut-o…