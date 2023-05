Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Pakistan a fost omorat in bataie de multime dupa ce ar fi proferat blasfemii la un miting politic, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Blasfemia este un subiect deosebit de sensibil in Pakistan, o tara cu majoritate musulmana, unde chiar si acuzatiile nedovedite de ofensa adusa islamului…

- Pana la 1 iunie 2023, Romania ar trebui sa aiba un nou guvern, cu premier PSD, potrivit acordului de coaliție care prevede o „rotativa” guvernamentaa. PSD și PNL ar putea impinge UDMR in afara coaliției, in cazul in care nu respecta protocolul semnal la formarea Guvernului Ciuca.Potrivit protocolului…

- Informațiile "in plus" din mass-media sunt unul dintre motivele amanarii contraofensivei Ucrainei - potrivit presedintelui Volodimir Zelenski."Uneori, exista informații care apar in presa, iar aceasta, din pacate, nu este doar presa rusa. Cred ca aceste informații nu ajuta. Acest lucru nu ne va opri,…

- Dificultatile cu care se confrunta Ucraina in ceea ce priveste acumularea unui numar suficient de trupe, munitii si echipamente ar putea face ca armata sa sa fie "mult sub nivelul" obiectivelor initiale pe care Kievul si le-a propus pentru anticipata sa contraofensiva de primavara, ce vizeaza recucerirea…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Forțele Armate ale Ucrainei nu pot lansa inca o contraofensiva, planificata pentru primavara: nu exista suficiente dotari la nivelul armatei. Intr-un interviu acordat ziarului japonez Yomiuri, citat de Europa Libera, Zelenski a explicat ca este nevoie de…

- Toate evenimentele și analizele recente legate de situația militara au ca element comun perspectiva unei contraofensive a Ucrainei impotriva Rusiei. Cel mai probabil, o astfel de acțiune ar putea avea loc incepand cu luna mai, dar nu este exclusa nici luna aprilie. Așteptarile au fost setate la un…

- Ocupanții ruși au intrat deja in defensiva, incercand sa se pregateasca pentru contraofensiva Ucrainei, iar acesta este un semn bun - a declarat, marți, ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, in cadrul unei conferințe de presa comune cu omologul sau olandez, Kajsa Ollongren, care a vizitat…

- Forțele armate ale Ucrainei au nevoie de avioane de lupta F-16, Gripen sau Tornado pentru a lansa o contraofensiva, a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksi Reznikov, intr-un interviu pentru La Repubblica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…