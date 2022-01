Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a discutat marți cu ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, despre dezvoltarea domeniului schiabil, precum și despre situația plajelor de pe litoralul romanesc. Dupa discuții, Constantin-Daniel Cadariu a ...

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a avut astazi o intalnire de lucru cu Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, pentru a discuta despre situația plajelor de pe litoralul romanesc și dezvoltarea domeniilor schiabile. La baza acestei intalniri au stat…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului a afirmat ca initial s-au alocat 2,5 miliarde de lei si au fost zece mii si ceva solicitari., aceasta schema avand de la inceput alocare de la la bugetul de stat ”8.300 de solicitari au fos eligibile, s-a incheiat contractarea si suma totala necesara a fost…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anuntat vineri, la Brasov, ca intentioneaza ca in acest an sa dea drumul la 12 programe care sa vina in sprijinul IMM-urilor, dar si al companiilor din turism. „Imi doresc sa intaresc dialogul social cu toti participantii din cadrul…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a afirmat ca brandul de tara, realizat in timpul mandatului de ministru al Elenei Udrea, este valabil, apare pe siteul ministerului, dar este extrem de putin folosit, potrivit news.ro. Cadariu a fost intrebat, sambata,…

- “Cu privire la Masura 2, ministerul, in momentul de fata, are restante de plata pentru aproximativ 3.000 de beneficiari, o suma totala de aproximativ 570 de milioane de lei. Din pacate, am constatat atunci am ajuns la ministerul si am avut discutii cu cei de la Fonduri Europene ca nu mai mai exista…

- „Imi propun ca in cursul acestui an sa dam drumul la 12 programe care sa vina in sprijinul IMM-urilor, dar si al companiilor din turism”, a transmis Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si turismului, in cadrul intalnirii de lucru desfasurate vineri, 7 ianuarie, la Brasov, la care…

- ”Schema de ajutor de stat HoReCa reprezinta efortul comun atat al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, cat si al reprezentantilor din industrie. Banii care au intrat zilele acestea si care urmeaza sa intre in conturile beneficiarilor pana la final de an reprezinta pentru multi singura solutie…