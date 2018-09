Ministrul american al apararii, Jim Mattis, a sosit vineri la Kabul pentru a se intalni cu noul comandant al trupelor NATO din tara si a discuta progresul discutiilor de pace cu talibanii, in ciuda deteriorarii situatiei de securitate si a turbulentelor politice din guvernul afgan, transmite Reuters.



Mattis este insotit in vizita in Afganistan de seful Satului Major Interarme american, generalul Joseph Dunford. (continua) AGERPRES/ (AS - editor: Vicentiu Purcarea, editor online: Gabriela Badea)