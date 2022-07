Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a aratat ca in zonele unde exista irigatii culturile nu sunt compromise. ‘Noi venim cu forme de sprijin pentru productiile afectate. Maine dupa-amiaza voi anunta pachetul de masuri pentru fermierii afectati de seceta’, a spus Daea. Potrivit acestuia, problema cea mai grava este in Vrancea, care a devenit…