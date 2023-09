„Obiective de investitii din judetul Timis vizitate de ministrul agriculturii, Florin Barbu, vineri, 29 septembrie 2023. Primul obiectiv vizitat a fost compania Maxagro, o afacere de familie pornita in 1993, care, in timp, a devenit unul din cei mai mari operatori agricoli din Romania, ce integreaza si activitati din alte domenii conexe, fapt care a contribuit la dezvoltarea judetului Timis. Astfel, doar in ultimii ani, compania a reusit sa readuca acasa multi romani plecati in strainatate si sa le ofere locuri de munca, alaturi de familii. Dupa succesul inregistrat pe partea de agricultura,…