Termenul de depunere a cererilor unice de plata a fost prelungit pana la data de 15 iunie, a anuntat, joi seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.



"Guvernul a adoptat in aceasta seara o Ordonanta de Urgenta prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor unice de plata pana la 15 iunie 2020. Asta pentru a veni in sprijinul fermierilor afectati de restrictiile de circulatie si de respectarea normelor de prevenire a imbolnavirii cu Covid. De asemenea, am simplificat foarte mult procedurile de depunere a acestor cereri. Ele se fac online, iar adeverintele…