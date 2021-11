Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a spus ca Emil Boc s-a implicat in lupta politica din PNL pentru ca ”i s-a spus”.”Bolojan a fost mult mai moral decat Emil Boc. A facut ceea ce era corect și moral și nu s-a implicat, iar Emil Boc a facut ceea ce i s-a spus.Asta au facut cei doi, de altfel doi administratori…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a demisionat din funcția de ministru, dar premierul Florin Cițu l-a rugat sa mai stea in funcție, l-a criticat pe Emil Boc.Acesta a spus ca nu ințelege de ce Emil Boc l-a susținut fanatic pe Florin Cițu, la fel cum a facut cu Elena Udrea, in timpul alegerilor…

- Refacerea coalitiei si un guvern condus de Ludovic Orban este singura solutie realista pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din Romania, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred cu convingere ca singura solutie realista…

- Ministrul demisionar al Agriculturii, Adrian Oros isi retrage demisia, acesta declarand pentru News.ro ca este oricum pentru o perioada scurta si ca fermierii nu trebuie sa fie afectati de criza politica. Surse din conducerea PNL au declarat pentru News.ro ca ministrul Agriculturii isi va revalua demisia…

- Florin Cițu a stabilit marți un record negativ, fiind primul-ministru demis cu cele mai multe voturi impotriva, printr-o moțiune de cenzura, in istoria moderna parlamentara. In total, șase din cele 41 de moțiuni de cenzura inițiate in Romania post-1989 au dus la daramarea unor guverne. In ordine cronologica,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca, marți, iși va depune demisa din Guvern și il acuza pe Florin Cițu ca nu acorda sprijin acestui domeniu. Adrian Oros a facut parte din echipa lui Ludovic Orban la Congresul PNL și, in acest context, demisia capata mai mult o conotație politica decat…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a explicat marți seara, la B1TV, de ce nu il mai susține pe Ludovic Orban pentru președinția PNL și de ce, in opinia sa, premierul Florin Cițu este o varianta mai buna. „Noi am fost toți langa Ludovic Orban. Undeva a greșit Ludovic Orban. Sunt doua opțiuni. Il…

- Atacat de Ludovic Orban, care l-a acuzat ca nu este în masura "sa dea lectii politice despre managementul partidului", Emil Boc face un "apel public" catre liderul PNL "sa puna capat politicii de distrugere" a partidului. Primarul Clujului spune ca PNL este pe punctul…