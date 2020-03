Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune, referitor la apelurile de plafonare a pretului la raft, ca din punct de vedere economic este "o prostie mare", pentru ca daca se plafoneaza doar pretul la raft sunt distrusi producatorii, in special cei mici, iar pe de alta parte se incurajeaza specula.

- Creșterea porcilor in gospodarii nu va fi interzisa, așa cum multe surse din mass-media au lasat sa se ințeleaga in aceste zile. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, da asigurari, intr-un mesaj transmis la inceputul acestei saptamani, dupa intalnirea avuta la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- Anul 2020 va fi unul dificil din punct de vedere economic, care va aduce cu el riscuri esentiale pentru sistemul finanțelor publice. De aceasta parerea sunt expertii Centrului Analitic Independent, Expert-Grup.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si secretarul de stat din MADR, Aurel Simion, vor participa vineri la deschiderea oficiala a expozitiei internationale "Saptamana verde 2020" de la Berlin, anunța AGERPRES. In acest context, ministrul roman va fi prezent si la Conferinta "Viitorul productiei globale…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat despre pozitionarea celor doua state in raport cu viitoarea Politica Agricola Comuna si despre actualizarea…

- Ziarul Unirea Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Concedieri pe banda rulanta in Guvern: Posturile dintr-un minister și de la AFIR vor fi reduse cu 15% Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian ... Concedieri pe banda rulanta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a anuntat ca marti vor intra in contul ministerului peste 1,024 miliarde de euro, conform declaratiei de cheltuieli APIA. "Vreau sa va informez ca astazi BNR a confirmat ca intra maine (marti - n.r.), in contul Ministerului Agriculturii,…