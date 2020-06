Niciun procesator din Romania nu a accesat schema pentru acordarea unui ajutor pentru depozitarea privata a anumitor produse agroalimentare, intrata in vigoare in 7 mai, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa la Alba, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.



"Exista din 7 mai schema de stocare privata, pe care toti cei care au stocuri pot sa o acceseze. Din stiinta mea, nu a accesat niciun procesator din Romania, desi am primit semnale ca sunt stocuri foarte mari pentru carnea de vita, pentru carnea de pasare, pentru produsele lactate", a spus ministrul…