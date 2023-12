E targ de Craciun in curtea Ministerului Agriculturii, din București. Locuitorii Capitalei sunt așteptați sa viziteze targul, deschis pana vineri, 22 decembrie, unde vor gasi o mulțime de produse tradiționale. Ministrul insuși a dezvaluit ce produse pot gasi vizitatorii targului de la Ministerul Agriculturii – și anume cozonac proaspat, inclusiv de post, dar și vin […] The post Ministrul Agriculturii ii invita pe romani la „cozonac pufos si aburind” si vin „din podgoriile romanesti” – VIDEO first appeared on Ziarul National .