Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu, anunța ca posturile agentiilor din subordinea ministerului vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani. Florin Barbu spune ca aceste posturi la agentiile subordonate „nu vor mai fi politizate”, ci se va merge pe competența. „Aceste…

- Desi toti reprezentantii asociatilor prezente la discutii au declarat ca sunt multumiti de ceea ce au obtinut in urma negocierilor cu ministrul Agriculturii, in timpul declaratiilor de presa mai multi oameni au demarat un protest in jurul ministerului, cu masinile, claxonand si solicitand plata subventiilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Discutii aprinse intre protestatarii de la APIA, care au iesit sa isi strige nemultumirile in fata Ministerului Agriculturii, si ministrul Florin Barbu.Angajati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), membri ai Federatiei Agrostar, vor picheta timp de trei zile, in perioada…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza, in luna decembrie, plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna septembrie/trimestrul III din 2023. Suma autorizata la plata este…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat autorizarea la plata a sprijinului de urgenta in sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase pentru un numar de 199.421 beneficiari cu o valoarea a ajutorului de 274.057.212 lei, echivalent a 55.381.013,95 euro,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anunțat un program de 400 de milioane de euro pentru infrastructura secundara de irigatii, care va fi lansat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare”, scrie News.ro. Acesta a a vizitat, marti, Amenajarea Galatui-Calarasi care este parte…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a vizitat, marti, Amenajarea Galatui-Calarasi care este parte a amplului program de reabilitare a infrastructurii de irigatii din Romania si anume „Romania Irigabila”. Ministrul social-democrat a adaugat ca este vorba despre „apa pe canalele…