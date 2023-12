Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 49 de proiecte in valoare totala de peste un miliard de euro au fost depuse in prima sesiune a Programului „InvestAlim” dedicat procesatorilor romani, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu. Suma de peste 1 miliard de euro include și partea de confinanțare, a mai precizat ministrul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a declarat ca romanii isi pot comercializa porcii crescuti in gospodarii, atat in perioada Craciunului, cat si pe tot parcursul anului, cu aviz gratuit de la medicul veterinar din care sa reiasa ca animalul nu este bolnav, scrie Agerpres. „Pastram traditiile, protejam…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare prostie, pentru ca incurajeaza consumul de carne de porc din strainatate. „Porcul nu trebuie sa fie interzis in gospodarie.…

- „O noua saptamana, un nou centru de colectare legume si fructe care prinde contur! Alaturi de Marian Mina, presedintele PSD Giurgiu, deputatul Elena Dinu si primarii din bazinul legumicol Colibasi, am stabilit terenul unde va fi amplasat centrul de legume si fructe din judetul Giurgiu. SI la intalnirea…