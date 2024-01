Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a dispus o ancheta a Corpului de control in vederea verificarii legalitații acordarii subvențiilor pentru paludicultura. Aceasta vine in urma informațiilor ca Ștefan Stanescu, fiul liderului PSD Paul Stanescu, ar fi fost beneficiar al unor cereri transmise de doua…

- Toate posturile agentiilor din subordinea Ministerului Agriculturii vor fi scoase la concurs in urmatoarele saptamani, a declarat, ieri, ministrul de resort, Florin Barbu, precizand ca aceste agentii “nu vor mai fi politizate”, potrivit Agerpres. “Aceste agentii (…) nu vor mai fi, cat voi fi eu ministru…

- Parchetul European a cerut documente de la instituțiile statului in legatura cu modul in care doua firme apropiate de baronul PSD Paul Stanescu au ajuns sa solicite subvenții europene de aproape 6 milioane de euro pentru stuful din Delta Dunarii, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. In paralel,…

- Un tun de 5 milioane de euro, la un pas sa fie aprobat de instituțiile statului. Printre beneficiari se numara nimeni altul decat fiul liderului PSD Paul Stanescu. Concret, doua firme cu care acesta are legaturi stranse au cerut subvenție pentru recoltarea stufului din Delta Dunarii. O premiera in agricultura,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, s-a intalnit marti cu mediul asociativ din sectorul bovin. In cursul zilei vor urma intalniri si cu crescatorii de porci si de pasari. ”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociatiile toate problemele…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- Discutii aprinse intre protestatarii de la APIA, care au iesit sa isi strige nemultumirile in fata Ministerului Agriculturii, si ministrul Florin Barbu.Angajati ai Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), membri ai Federatiei Agrostar, vor picheta timp de trei zile, in perioada…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca, in scopul simplificarii procedurii de accesare a subvențiilor pentru investițiile cu o valoare de pina la 100 de mii de lei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat modelul simplificat al Proiectului investițional.…