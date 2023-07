Ministrul Agriculturii Florin Barbu a vizitat in acest weekend mai mulți fermieri, pe modelul fostului ministru al Agriculturii Petre Daea. Florin Barbu a reușit sa dea de un producator de tomate care pare mulțumit, spre deosebire de mulți alții, care arunca roșiile la gunoi cu tonele. Ministerul Agriculturii a anunțat ca. in cadrul vizitei efectuate in județul Bistrița-Nasaud, ministrul Florin Barbu, a fost, sambata, la fermierul Cotuți Mircea, care deține Mocodia – Solarii Legume Mocod din comuna Nimigea. Florin Barbu a insoțit de fostul ministru Adrian Chesnoiu, in prezent, președintele Comisiei…