- Ministrul Afacerilor Interne a declarat, in direct, la Realitatea Plus, ca este mulțumit de modul in care romanii au ințeles sa respecte restricțiile impuse de ordonanțele militare și de responsabilitatea de care au dat dovada in perioada Sarbatorilor Pascale. Daca nu ar fi existat aceasta responsabilitate,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, miercuri seara, la Realitatea Plus, ca banii din amenzile date in perioada starii de urgența vor fi folosiți la sanatate."Pana acum au fost date 290.000 de sancțiuni in valoare de 570 de milioane de lei. Aceasta e valoarea totala, daca…

- „Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paste atât de diferit. Am simtit ca au fost urari menite sa ma încurajeze, sa ofere forta si energie pentru actiunile viitoare. Va multumesc pentru fiecare urare, pentru timpul dumneavoastra, pentru…

- Astazi sau maine va fi emisa o noua ordonanta militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la Sarbatorile Pascale. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. Ordonanța militara 9 vine in urma unor discutii cu Patriarhia Romana și au fost…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anuntat astazi ca, in urma unor discutii cu Patriarhia Romana, au fost stabilite masuri pentru a permite credinciosilor „sa se bucure” de sarbatoarea de Paste. ”Astazi vom anunta niste masuri pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia Romana, astfel incat sa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, la Azuga, ca, in urma unor discutii cu Patriarhia Romana, au fost stabilite masuri pentru a permite credinciosilor "sa se bucure" de sarbatoarea de Paste. "Astazi vom anunta niste masuri pe care le-am luat impreuna cu Patriarhia Romana, astfel…

- Programul magazinelor inaintea Sarbatorilor Pascale poate fi prelungit. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi seara, ca programul magazinelor poate fi prelungit, inaintea Sarbatorilor Pascale. Ordonanta militara 8 prevede ca in zilele de joi, vineri si sambata dinainte sarbatorilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca aglomeratia din punctele de trecere a frontierei a fost rezolvata in cursul noptii, miile de romani care s-au intors din zone cu focare de coronavirus fiind escortati de politisti si jandarmi in carantina in judetele de domiciliu."In aceasta…