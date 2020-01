Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, considera ca o reorganizare a MAI va eficientiza activitatea acestei institutii si in urma reducerii anumitor posturi de conducere, cu salarii foarte mari, vor ramane "economii financiare pentru alte cheltuieli". "Pot sa spun despre ce am discutat cu Jandarmeria,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat marți seara ca are in plan finalizarea informatizarii ANAF pana la jumatatea anului 2020, urmand in proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF sa fie eliminate, din care 150 de conducere."Reorganizarea ANAF inseamna de asemenea eliminarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a promis ca va face curațenie in sistem, indepartandu-i din funcție pe toți cei instalați de guvernarea social-democrat.Dupa execuțiile promise, șeful Internelor a instalat in posturi-cheie o serie de oameni care au...Citește AICI cine sunt, de fapt, oamenii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca asteapta, din partea Jandarmeriei, pana vineri seara, depunerea la dosarul procurorilor a comunicatiilor realizate prin statii de catre jandarmi in seara zilei de 10 august 2018. ‘Pana in aceasta seara, astept o solutie finala si anuntul ca s-a…

- Ziarul Unirea Danuț Halalai, Prefectul județului Alba, DEMIS din funcție. Toti prefectii si subprefectii numiti in timpul guvernarii PSD vor fi schimbați Prefectul județului Alba, Danuț Halalai a fost demis din funcție joi, dupa anunțul facut de Marcel Vela, in debutul ședinței de Guvern. Joi, in debutul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, ca angajarile in structurile din subordine sunt suspendate, cele mai multe posturi scoase in prezent la concurs fiind pregatite ”pentru pile si relatii”. Vela a precizat ca vrea reorganizarea structurilor, care considera ca trebuia facuta…