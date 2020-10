Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni consultari politice cu secretarul de stat al SUA Michael Pompeo, in cadrul vizitei sale la Washington, context in care cei doi inalti oficiali au vorbit inclusiv despre angajamentul Romaniei de a continua investitiile strategice in Aparare,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a avut consultari politice cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, ocazie cu care a salutat intenția SUA de a-și crește efectivele militare pe teritoriul Romaniei.„Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 19 octombrie 2020, consultari…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea consultari politice la Washington cu secretarul de stat al SUA Mike Pompeo, in contextul aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și SUA. Vizita fusese amanata din aprilie.Ministrul afacerilor externe…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Statele Unite vor prezenta saptamana viitoare o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vanzarile de arme catre Iran, in pofida opozitiei Moscovei si a Beijingului, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. "Saptamana…

- Aplicatia media sociala TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat miercuri secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, citat de dpa, relateaza Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ…

- Dezvoltarea economica a județului Alba și crearea unor noi locuri de munca sunt prioritați pentru echipa propusa de Alianța USR- PLUS pentru Consiliul Județean Alba. USR – PLUS propune un program amplu structurat pe mai mulți ani prin care sa se dezvolte unitar intreg județul, sa se creeze zone industriale…