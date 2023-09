Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 11 septembrie, ca cei din Comisia Europeana au acceptat eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile prevazut in PNRR, in urma discuțiilor de la Bruxelles.„A fost eliminat, in urma discutiilor avute si cu doamna presedinta a Comisiei…

- Coaliția de guvernare lucreaza la doua scenarii pentru creșterea pensiilor romanilor de la data de 1 ianuarie 2024, conform Antena 3 CNN. In scenariul I, pensiile vor fi recalculate pe baza noii Legi a pensiilor. Executivul va prioritiza Legea pensiilor și se fac eforturi pentru a intra in vigoare.…

- Ministrul de Finante, Marcel Bolos, afirma ca in cadrul vizitei premierului Marcel Ciolacu la Bruxelles vor fi discutate aspecte care tin de implementarea PNRR - reforma pensiilor, a pensiilor speciale .si a salarizarii unice, ”precum si problema sustenabilitatii financiare pe termen lung legata de…

- Plecați cu surle și trambițe la negocierile cu Comisia Europeana, Ciolacu și miniștrii sai nu au reușit sa obțina ce și-au propus. Adica, mai nimic! Reprezentanții la nivel tehnic ai Comisiei Europene au respins masurile fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, propuse luni și marți de ministrul…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Guvernul Romaniei are o misiune dificila. Trebuie sa convinga la Bruxelles creșterea deficitului bugetar. Miniștrii Finanțelor, Investițiilor Europene și Muncii incep negocieri cu oficialii Comisiei Europene. La finalul saptamanii, la Bruxelles vor ajunge și premierul Marcel Ciolacu și președintele…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a avut marti o intalnire de lucru cu ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, in pregatirea vizitei de la Bruxelles, de saptamana viitoare, pentru negocieri privind modificarea PNRR si stadiul cererilor de plata 3 si 4 din cadrul Planului…

- Parlamentul nu va mai fi convocat in sesiune extraordinara pentru punerea in acord a legii pensiilor speciale cu decizia CCR, au declarat miercuri surse guvernamentale pentru Știripesurse.ro.Coaliția de guvernare a decis sa nu-i mai cheme din vacanța pe parlamentari și sa rediscute reforma pensiilor…