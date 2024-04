Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si coordonatorul ONU pentru Orientul Mijlociu fac apel la incetarea imediata a focului in Fasia Gaza - Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și coordonatorul ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, au cerut miercuri o incetare imediata a focului in conflictul din…

- In ultimele saptamani am facut noi pași pentru a putea vorbi din nou despre incredere reciproca in relația dintre Ungaria și Ucraina, a anunțat miercuri, de la Bruxelles, ministrul afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook, noteaza MTI, potrivit Rador Radio Romania.…

- Japonia i-a sfatuit pe amatorii de fotbal sa nu faca deplasarea in Coreea de de Nord pentru a asista, saptamana viitoare, la Phenian, la un meci al echipei nationale din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrul japonez de Externe a "cerut insistent…

- Scriitorul și academicianul australian Yang Jun, incarcerat in China din 2019 pentru acuzații de spionaj, pe care el le contesta, a fost condamnat la moarte cu suspendare in aceasta țara, a anunțat ieri Australia, care și-a exprimat consternarea, relateaza France-Presse, citat de Rador Radio Romania.Informația…

- Ministrul adjunct de Externe chinez, Sun Weidong, se afla vineri la Phenian pentru discutii cu omologul sau nord-coreean, potrivit mai multor surse, intr-un moment in care aceasta tara cu partid unic isi intensifica amenintarile impotriva Seulului si Washingtonului, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la New York, urmand sa participe la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Presa de stat de la Moscova subliniaza faptul ca avionul in care s-a aflat delegația condusa de Lavrov a zburat pe “ruta de nord”, evitand sa survoleze “țarile neprietenoase”,…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…