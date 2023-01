Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct pentru dezvoltarea municipalitatilor, teritoriilor si infrastructurii din Ucraina, Vasil Losinskii, a fost arestat pentru luare de mita, potrivit mass-media ucrainene, citate duminica de dpa. Biroul National Anticoruptie a efectuat perchezitii la locuinta oficialului ucrainean si l-a…

- Ministrul adjunct pentru dezvoltarea municipalitatilor, teritoriilor si infrastructurii din Ucraina, Vasil Losinskii, a fost arestat pentru luare de mita, potrivit mass-media ucrainene, citate duminica de dpa. Biroul National Anticoruptie a efectuat perchezitii la locuinta oficialului ucrainean. Dupa…

- Ministrul federal pentru cooperare si dezvoltare economica din Germania, Svenja Schulze, a promis Kievului un ajutor suplimentar de 52 de milioane de euro pentru reconstructie, in timpul unei vizite in orasul-port Odesa, in sudul Ucrainei, la aproape un an de la invazia declansata de Rusia, informeaza…

- Cei mai bogati oligarhi rusi au pierdut aproape 95 de miliarde de dolari in acest an pe fondul sanctiunilor stricte impuse de statele occidentale din cauza razboiului din Ucraina, pierzand 330 de milioane de dolari pe zi de cand Kremlinul si-a lansat invazia, iar Roman Abramovici, fostul proprietar…

- Marți, 13 decembrie, Germania a promis o suma suplimentara de 53,2 milioane de dolari pentru a sprijini Ucraina in perioada de iarna, deoarece aceasta se confrunta cu atacurile rusești asupra infrastructurii sale critice, lasand milioane de civili fara electricitate, incalzire și apa, transmite CNN.…

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrarea in februarie au scazut cu 2,18 dolari, la 77,17 dolari pe baril, reprezentand o pierdere de 2,8%. Pretul titeiului american a coborat cu 2,24 dolari, la 72,01 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au incheiat tranzactiile la noi minime ale…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina.

- Experții estimeaza ca Ucraina are nevoie de sute de milioane de dolari pentru a reface infrastructura energetica distrusa in timpul razboiului, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…