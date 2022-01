Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, cota TVA pentru alimentele de baza in Romania este de 9%. ”Nu am avut o discutie in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel putin la momentul asta, contravine directivei TVA. Putem sa discutam orice (cu Comisia Europeana, n.r.), dar sa ai o reglementare care…

- ”Inca nu e tarziu sa recuperam „intarzierile majore” din implementarea PNRR in Sanatate. E nevoie doar de munca si concentrare. In schimb, ministrul Alexandru Rafila cere controale de la premierul Ciuca. Pe 7 decembrie, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ii trimitea o scrisoare ministrului…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a discutat joi cu vicepremierul si ministru al Infrastructurii si Dezvoltarii din Republica Moldova, Andrei Spinu, stadiul programelor comune de cooperare teritoriala finantate de Comisia Europeana si despre facilitatile oferite de UE…

- „PNRR functioneaza ca un tot unitar, nu functioneaza cum sunt fondurile europene clasice, ca daca un proiect se blocheaza, celelalte merg, pentru ca nu au nicio legatura cu acel proiect. Tocmai de aceea, in 2023 poti sa ajustezi anumite investitii pe care le ai de facut prin PNRR. Adica poti sa verifici,…

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrul instituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența, discuțiile din executiv avand loc in timp ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanta de urgenta care reglementeaza cadrul institutional, fluxurile financiare si modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Potrivit…

- „Astazi (marti – n.r.) a avut loc o consultare cu mediul de afaceri privind ghidul solicitantului aferent masurii 4.1.1., un grant de investitii foarte asteptat. In urma discutiilor am luat cateva decizii: Am adus modificari asupra sumei care poate fi accesata precum si asupra criteriilor de departajare.…