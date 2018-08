Per Sandberg, care initial nu si-a notificat colegii in legatura cu locul deplasarii sale si de asemenea si-a luat telefonul mobil de serviciu in Iran, a fost criticat de prim-ministrul Erna Solberg ca a incalcat regulile de calatorie ale cabinetului norvegian, relateaza Reuters si AFP.

Numarul doi al Partidului Progresului (de dreapta, anti-imigratie), Sandberg, 58 de ani, a recunoscut ca a mers in luna iulie in Iran cu noua sa iubita in varsta de 28 de ani, Bahareh Letnes, de origine iraniana, care a obtinut drept de sedere in Norvegia in urma cu zece ani.

Letnes este o fosta…