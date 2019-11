Ministru danez: Combatanţii jihadişti danezi expulzaţi de Turcia ''nu sunt bineveniţi'' în Danemarca ''Luptatorii straini nu sunt bineveniti si ei trebuie judecati acolo unde au comis crimele'', a spus oficialul danez. ''Nu i-am vazut pe ultimii'' dintre cei returnati, a avertizat el, dar a adaugat ca ''foarte putini dintre luptatorii straini'' danezi care s-au alaturat SI au revenit in Danemarca. Guvernul de la Copenhaga doreste ca acest proces sa fie reglementat si aceia care revin in Danemarca sa fie ''pedepsiti cat mai sever posibil'', iar ''daca au fost deja condamnati in strainatate, autoritatile trebuie sa investigheze daca mai pot fi condamnati inca o data'', a mai spus ministrul Nick… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile responsabile pentru aplicarea legii tineau sub observatie, in septembrie, 688 de persoane potential periculoase, a precizat Ministerul de Interne german la o intrebare formulata de Verzii din opozitie, in scadere fata de luna martie, cand se inregistrau 748 de astfel de persoane, citeaza…

- Statele Unite doresc sa continue cooperarea cu combatantii kurzi din Fortele Democratice Siriene (FDS) in lupta contra gruparii Stat Islamic (SI), a afirmat marti un responsabil cu rang inalt al Pentagonului, citat de AFP.

- Danemarca va accelera adoptarea unei legi care sa permita statului sa retraga cetatenia daneza persoanelor cu dubla nationalitate care au plecat sa lupte in strainatate in cadrul unor grupari militante precum Statul Islamic in Siria si Irak, a declarat luni premierul danez Mette Frederiksen.…

- Turcia a anuntat vineri ca un prim militar turc a fost ucis in confruntari armate cu Unitatile Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, in Siria, unde Ankara a lansat o operatiune militara miercuri, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fratele nostru de arme a cazut ca martir (joi), la 10…

- Controale la frontiera Suediei cu Danemarca, dupa o serie de explozii si incidente armate Danemarca a anuntat joi ca va introduce temporar controale la frontiera cu Suedia in scopul combaterii infractionalitatii transfrontaliere, dupa o serie de explozii si incidente armate imputate gruparilor criminale…

- Verificarile la granita urmeaza sa inceapa din 12 noiembrie si se vor derula 'de mai multe ori pe saptamana', a declarat presei ministrul justitiei danez Nick Haekkerup. Controalele - initial planificate pentru sase luni - vizeaza terminalele de feriboturi, trenurile si podul Oresund, magistrala…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- ''SDF (Fortele democratice siriene) si-au oprit operatiunile anti-SI pentru ca este imposibil sa desfasori vreo operatiune in timp ce esti amenintat de o mare armata chiar la frontiera nordica'', a afirmat sursa kurda. O oficialitate americana a afirmat, sub rezerva anonimatului, ca suspendarea…