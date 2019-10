Stiri pe aceeasi tema

- Audierea candidatilor propusi pentru functii de ministru in Guvernul Orban in sedinte comune ale comisiilor din Parlament incepe marti, la ora 9.00, opt ministri fiind asteptati sa raspunda intrebarilor senatorilor si deputatilor in vederea obtinerii avizului. Ioan Marcel Bolos, candidat la functia…

- "Am incredere in candidatii de ministri. Sunt oameni bine pregatiti, oameni integri, care cunosc situatia existenta in fiecare domeniu, care pot sa raspunda la orice fel de intrebare pusa din partea parlamentarilor din comisiile de specialitate care vor fi audiati. (...) Probabil o sa fie un vot…

- Alianta USR-PLUS va sustine investirea Guvernului Ludovic Orban, iar daca vor exista eventuale nemultumiri la adresa unuia sau altuia dintre ministrii propusi, vor fi discutate transant in comisii, a declarat duminica, la Brasov, liderul USR, Dan Barna, candidat la alegerile prezidentiale, subliniind…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a depus, joi, la Parlament, lista cu membrii Cabinetului si programul de guvernare, informeaza agerpres.ro.Iata care sunt acestia:Deputata Raluca Turcan, propusa in functia de viceprimar, s a nascut la 2 aprilie 1976, la Botosani, potrivit cdep.ro.Din 1999, este absolventa…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni joi, la ora 13.00, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. In jurul orei 16.00, premierul desemnat va depune documentele la Parlament.

- Premierul demis Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a declarat ca in cadrul comisiilor de specialitate din Parlament ministrii propusi de premierul desemnat, Ludovic Orban, vor fi tratati corect, iar cei bine pregatiti vor primi un aviz favorabil. "Noi nu vorbim…

- Anamaria Prodan iși poate face griji pentru orice, dar nu pentru lipsa banilor din conturi. Soția lui Laurențiu Reghecampf și-a adunat o avere frumușica. Dupa ce a revenit in centrul atenției dupa pumnul pe care i l-a dat lui Dan Alexa, fanii au fost curioși și de alte detalii din viața sa. Ce avere…

- Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, a precizat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca ar fi grozav sa se termine cu promisiuni desarte, care sa creeze alte asteptari ale cetatenilor ce nu pot fi onorate.