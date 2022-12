Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana se reunesc luni, la Bruxelles, in incercarea de a conveni o plafonare a pretului gazului, in contextul cresterii facturilor la energie in blocul comunitar pe fondul razboiului din Ucraina, transmite DPA, potrivit Agerpres.

- Ministrii Energiei din UE nu au ajuns la un acord cu privire la valoarea plafonului si la alte elemente din mecanismul de corectie a pretului gazului natural, la nivelul UE, a anuntat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In octombrie, la nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe intalniri pe tema prețului gazelor naturale. Plafonarea prețului gazelor, in forma solicitata, imposibila. Anunțul Comisiei Europene pentru statele membre In urma acestor reuniuni la nivel inalt, șefii de stat si de guvern din UE au cazut…

- Romania va participa cu drepturi depline si pe pozitii de egalitate la viitoarea reuniune a Agentiei Spatiale Europene (ESA) din noiembrie, unde se vor discuta si decide proiectele pentru urmatorul ciclu de trei ani, a declarat marti, la Bruxelles, pentru Agerpres, ministrul Cercetarii, Inovarii si…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, transmite…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…

