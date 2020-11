Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 oct - Sputnik. Starea de urgența instituita in țara din cauza pericolului raspandirii in masa a unui nou tip de coronavirus in primavara acestui an nu era deloc necesara pentru a fi introdusa la nivel național, era suficient sa ne limitam doar la masuri regionale, in funcție de situația…

- Noua școli din București au cerut intrarea pe scenariul galben, iar alte cinci solicita intrarea in scenariul roșu, dupa ce au inregistrat mai multe cazuri de infectare cu COVID-19. Pe lista celor cinci se afla și Liceul Marin Preda din Sectorul 6, care și-a inchis, miercuri, porțile dupa confirmarea…

- Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat vineri seara ca a fost testat pozitiv cu COVID-19 si ca a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile, relateaza DPA si AFP.Guvernul a precizat…

- Ministrii de Finante din zona euro s-au angajat vineri sa continue sprijinul fiscal pentru a ajuta economiile sa se redreseze in urma pandemiei de coronavirus, a anuntat presedintele Eurogrupului, Paschal Donohoe, dupa reuniunea de la Berlin, transmite Reuters.

- "RWEA a adresat o scrisoare prim-ministrului Romaniei, Ludovic Orban, in urma publicarii OUG privind unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si…

- Florin Cîțu prezentase într-o conferința de presa, în prima parte a anului, un scenariu trimestrial de revenire în forma de litera V a economiei. Adica se aștepta la o revenire brusca din cel de-al treilea trimestru. Acel grafic prezentat de el a fost realizat, la vremea respectiva,…

- Impactul pandemiei la nivel economic a provocat și provoaca mai departe un declin de proporții in intreaga lume. Partea cea mai dificila din criza urmeaza abia de acum este opinia care domina in randul experților, validata recent și de Bloomberg. De ce? Deoarece economiile au fost protejate pana in…

- Agricultorii din zona de sud-est și centru a țarii au anunțat ca vor ieși marți, 11 august la protest in șase locații din țara. Aceștia susțin ca au epuizat deja toate posibilitațile de identificare a resurselor financiare pentru plata salariilor angajaților, pentru achitarea impozitelor la buget, achitarea…