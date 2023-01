Stiri pe aceeasi tema

- O declaratie comuna franco-romana-olandeza privind cooperarea in domeniul securitatii a fost semnata, vineri, de ministrii de Externe ai celor trei tari, Catherine Colonna, Bogdan Aurescu si Wopke Hoekstra. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul olandez al Afacerilor Externe, Wopke Hoekstra, a declarat vineri ca tara sa va sustine Romania in ceea ce priveste dosarul Schengen. El a sustinut o conferinta de presa comuna, la Bucuresti, alaturi de omologii roman, Bogdan Aurescu, respectiv francez, Catherine Colonna. „Este un subiect…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, o intrevedere cu ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Catherine Colonna, care se afla in vizita in Romania, prilej cu care premierul a transmis multumiri pentru sprijinul si angajamentul ferm al Frantei pentru aderarea tarii noastre la Schengen.

- De la București, ambasadoarea Suediei transmite clar, alaturi de intregul sprijin al țarii sale pentru Romania, ca subiectul aderarii noastre la Schengen se va afla pe agenda atunci cand Austria iși va schimba poziția.

- Ministrul de Externe, Bogdabn Aurescu, a participat joi la conferinta de presa organizata de Ambasada Suediei la Bucuresti cu prilejul preluarii Presedintiei Consiliului UE. Oficialul roman a declarat ca aderarea la spațiul Schengen este o prioritate majora pentru Romania și ca in acest demers "conteaza…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, a criticat dur Austria pentru ca la Consiliul JAI s-a impotrivit admiterii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, potrivit News care cotidianul austriac „Kurier”. „Nu numai ca mi-as fi dorit o decizie diferita astazi, in care Bulgaria si mai ales Romania…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, la intilnirea de la București cu omologul sau ucrainean, Dmitri Kuleba, printre altele, a exprimat din nou cererea catre aceasta țara de a recunoaște "inexistența limbii moldovenești". Despre acest lucru a anunțat Ministerul roman de Externe. Observatorii…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania si Croatia sunt pregatite pentru aderarea la spatiul Schengen si sunt parte a solutiei de care are nevoie in acest moment Uniunea Europeana in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor migratorii, informeaza Agerpres.