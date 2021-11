Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii cabinetului Ciuca au depus, astazi, juramantul la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a susținut un mic discurs la finalul ceremoniei și a explicat alianța cu PSD. “Va felicit. Criza politica s-a terminat, dar celelalte crize nu. Pandemia nu s-a terminat, criza energetica nu. Bugetul…

- Criza politica s-a terminat, dar celelalte crize nu, le-a spus Klaus Iohannis noilor miniștri. „A fost nevoie sa se treaca peste multe orgolii pentru a gasi punctele comune”, spune șeful statului. „Va...

- Miniștrii Cabinetului Ciuca au depus, joi, de la ora 15.00, juramantul la Palatul Cotroceni. Romania are Guvern dupa doua luni de criza. Dupa depunerea juramantului, Klaus Iohannis a declarat ca e nevoie de un Guvern solid, iar acum il avem. „Va felicit, criza politica s-a terminat. Dar celelalte crize,…

- Miniștrii cabinetului Ciuca au depus, astazi, juramantul la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a susținut un mic discurs la finalul ceremoniei și a explicat alianța cu PSD. "Va felicit. Criza politica s-a terminat, dar celelalte crize nu. Pandemia nu s-a terminat, criza energetica…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale a PSD Iași, a comentat nominalizarea generalului Nicolae Ciuca pentru a forma un nou guvern. In opinia sa aceasta nominalizare ar putea avea rolul de a atenua crizele in care se zbate țara in acest moment, dar considera ca soluția…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a declarat, marți, intr-o conferința de presa ca desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier facuta de Klaus Iohannis va prelungi criza politica și sanitara in care se afla Romania in prezent. Orban a mai precizat ca Dacian Cioloș nu va avea nicio…

- El a chemat luni partidele parlamentare la consultari pentru formarea unui nou guvern. Președintele Klaus Iohannis nu și-a spus parerea legat de cat de posibila ar fi o revenire a USR intr-un viitor guvern alaturi de PNL și UDMR si a explicat ca discuțiile de la Cotroceni, luni, sunt menite tocmai sa…

- In replica, liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu: Criza e domnul Iohannis! PSD ramane consecvent pentru alegeri anticipate Ieri, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Guvernul interimar va ramane in functie pana la gasirea unei solutii si s-a declarat sceptic ca o solutie se va cristaliza…