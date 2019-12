Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, s-au aflat marti in Afganistan pentru a se intalni cu militarii romani. "Am tinut neaparat sa ajungem in Afganistan inainte de sarbatori, pentru a ne intalni cu militarii si a le transmite mesajul nostru de apreciere si pretuire pentru tot ceea ce fac pentru Armata Romaniei si pentru tara. Acestea nu sunt cuvinte lipsite de continut, ci vin in contextul in care, stand de vorba cu liderii misiunii ("Resolute Support"), feedback-ul a fost cat se…