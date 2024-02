Stiri pe aceeasi tema

- Platforma sociala X a confirmat joi ca a eliminat anumite conturi și postari in urma unui ordin al guvernului indian. Platforma, cunoscuta anterior preluarii lui Elon Musk sub numele de Twitter, nu a oferit detalii despre conținutul cenzurat, dar susține ca nu este de acord cu acțiunea și ca mișcarea…

- Protestele fermierilor au erupt din nou in Republica Moldova, marcand prima incercare in masa de a atrage atenția asupra problemelor industriei agricole in anul 2024. Cu toate acestea, aceasta nu este decat a treia etapa a dramei care a inceput in vara anului trecut. De doua ori in trecut, fermierii…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca are in vedere adoptarea unei noi derogari de la regulile referitoare la terenul nelucrat prevazute in Politica Agricola Comuna (PAC), care sunt criticate vehement de fermierii care protesteaza in intreaga Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- FOTO | Protestele fermierilor dau roade, in județul Alba: Autolaboratoare RAR au pornit in teren pentru obținerea CIV sau efectuarea ITP a tractoarelor FOTO | Protestele fermierilor dau roade, in județul Alba: Autolaboratoare RAR au pornit in teren pentru obținerea CIV sau efectuarea ITP a tractoarelor…

- Protestele fermierilor si transportatorilor au facut, luni, obiectul unor dispute intre reprezentantii grupurilor parlamentare din Senat, in plenul intrunit in sesiune extraordinara pentru a discuta ordonantele de urgenta privind marcajul fiscal comun pentru motorina si kerosen si echivalari de permise…

- Presedintele AUR Mures, Razvan Biro, a criticat, joi, reactia autoritatilor din judet cu privire la protestul fermierilor si al transportatorilor, aratand ca este inadmisibil ca la revendicarile acestor categorii profesionale sa se raspunda cu o "mobilizare masiva de trupe" si sa le fie interzis accesul…

- Protestele transportatorilor și fermierilor romani ar putea lua sfarșit: Guvernul urmeaza sa aprobe un set de masuri din revendicari Protestele transportatorilor și fermierilor romani ar putea lua sfarșit: Guvernul urmeaza sa aprobe un set de masuri din revendicari In cursul zilei de joi, Guvernul ar…

- La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, a fost intocmit un dosar penal, in care se fac cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de instigare publica, dupa protestele transportatorilor si al fermierilor din weekend de la Constanta. "Facem precizarea ca interesul prioritar este…