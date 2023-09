Stiri pe aceeasi tema

- In 18 luni de razboi, zeci de colaboraționiști ruși din teritoriile ocupate ale Ucrainei sau din Rusia au ajuns ținte ale operațiunilor de asasinare intreprinse de trupele speciale și agenții serviciilor de informații ale Kievului, scrie The Economist.

- Noul ministru ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a promis sa recastige controlul asupra „fiecarui centimetru” de pamant ucrainean luat de Rusia si sa ii aduca acasa pe toti cei aflati in captivitate, transmite CNN.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat peste 3.500 de persoane, printre care emisari din Rusia si colaboratorii lor ucraineni, care lucreaza cu autoritatile impuse de Moscova la organizarea alegerilor in regiunile ucrainene aflate sub ocupatia Rusiei.

- Secretarul Consiliului de Securitate si Aparare Nationala al Ucrainei, Oleksi Danilov, a declarat luni pe Twitter ca Rusia nu are nicio intenție de a integra teritoriile ocupate, in ciuda discursului oficial al Moscovei despre „salvarea” respectivelor teritorii.„Scopul lor este de a transforma totul…

- Rusia anunța ca a interceptat și doborat 13 drone, majoritatea in apropiere de Crimeea și doua care se indreptau spre Moscova. Ca urmare, doua aeroporturi sudice ale capitalei au fost temporar inchise. In replica, ucraineni denunța un atac cu drone al rușilor care a cauzat distrugeri intr-un depozit…

- Centrul Național de Rezistența ucrainean (CNR) a anunțat ca autoritațile ruse planuiesc sa se debaraseze de deșeurile de pe teritoriul rusesc, aruncandu-le pe teritoriile ucrainene ocupate temporar.

- Rusia reduce gradual personalul de la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, pe care o ocupa din primele zile ale invaziei, a anunțat astazi Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR), potrivit Reuters si Ukrainska Pravda.

- Comisia Electorala rusa a anuntat, joi, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP. „Alegerile” regionale vor avea loc in cele patru provincii ucrainene pe care Rusia susține…